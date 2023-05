Lewis Hamilton non ci sta e alza la voce | altro scossone in Formula 1

... proprio per fare posto al talentino di Hasselt che, anche grazie all'harakiri Mercedes compiuto da Nico Rosberg e, vinse già alla gara d'esordio con il nuovo team, sulla pista di ...... secondo quanto emerso negli ultimi mesi, è pari ad oltre 50 milioni di dollari per anno, cifra che lo vede precedere - per distacco -della Mercedes e Charles Leclerc della Ferrari. ...L'ampio pacchetto di aggiornamenti previsto sulla monoposto die George Russell per Imola non slitterà così a Barcellona, come si era ipotizzato inizialmente.

Lewis Hamilton, futuro in Ferrari Arriva il chiarimento inatteso Sport News.eu

La Mercedes giocherà d'azzardo nel weekend di gara del Gran Premio di Montecarlo 2023 di Formula 1, optando per una scelta audace ...Lewis sogna ardentemente l’ottavo titolo della sua carriera ... In ogni caso, a ‘ESPN’ lo stesso Hamilton ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza importanti in tal senso: “Non nego che diverse ...