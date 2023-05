Lewis Hamilton | futuro in Ferrari? Arriva il chiarimento inatteso

(Di venerdì 19 maggio 2023)fa chiarezza in merito alle presunte voci sulin: ecco che cosa ha detto il pilota. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM I rumors sono sempre più insistenti nonostante manchi ancora tanto alla fine del mondiale:rinnoverà o accetterà la presunta corte della? Da diversi giorni si parla Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... secondo quanto emerso negli ultimi mesi, è pari ad oltre 50 milioni di dollari per anno, cifra che lo vede precedere - per distacco -della Mercedes e Charles Leclerc della Ferrari. ...L'ampio pacchetto di aggiornamenti previsto sulla monoposto die George Russell per Imola non slitterà così a Barcellona, come si era ipotizzato inizialmente.Quello tra Toto Wolff eè un rapporto molto forte che va anche ben al di là della mera sfera professionale. Un rapporto che si è consolidato nel tempo, ma che è passato anche da momenti non certo semplici. ...

F1 | Wolff: “La fiducia tra me e Hamilton è stata costruita nel corso degli anni” Notizie - MSN Italia

La Mercedes giocherà d'azzardo nel weekend di gara del Gran Premio di Montecarlo 2023 di Formula 1, optando per una scelta audace ...Quello tra Toto Wolff e Lewis Hamilton è un rapporto molto forte che va anche ben al di là della mera sfera professionale. Un rapporto che si è consolidato nel tempo, ma che è passato anche da momenti ...