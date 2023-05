L' estate del golpe | un libro ricostruisce l' attentato a Mariano Rumor

Ma c'è una scuola che in provincia, sull'onda della crisi energetica nazionale, ha agito d'anticipo affrettandosi ad approvare il sabato libero sul finire dell'scorsa e al principio dell'anno ...Eppure " purtroppo " le prospettive per quest'non sono per nulla confortanti quanto al clima.estremi che danno il polso di quanto il cambiamento climatico stia influenzando l'evoluzione...A illuminare l'evento restato in penombra malgrado la dirompente violenza, è ora apparso un libro a firma di Stefania Limiti, L'golpe. 1973, l'attentato a Mariano Rumor, Gladio, i fascisti.

Radio Bruno Estate: le quattro date del tour FM-world

[lideshow post_id=”608285] Se vai in vacanza a Tenerife, qui ti raccontiamo che attività fare nell’estate 2023 nell’isola delle Canarie. Paesaggi sempre diversi, eccellente gastronomia, attività spor ...Per Jamie Lynn Spears si prospetta un'estate movimentata: protagonista di Zoey 102, si concederà una reunion liceale in occasione di un matrimonio a Malibu, come documentato dalle prime immagini del f ...