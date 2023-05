L' esplosione e il sospetto dell' uranio impoverito

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il segretario del Consiglio di sicurezza di Mosca, Nikolai Patrushev, ha detto che in Ucraina si è sprigionata una nuvola radioattiva per effetto di un attacco russo che ha distrutto i proiettili aconsegnati dalla Nato. La nube contaminata ora si starebbe dirigendo verso l’Europa. Patrushev, uno degli uomini più vicini a Putin, non ha fornito dettagli ma si ritiene che stia parlando del raid contro Khmelnitskyo scorso weekend. Nella cittàa regione occidentale i missili russi hanno colpito un colossale deposito di munizioni e carburante: le esplosioni hanno provocato colonne di fiamme alte centinaia di metri. Per spegnere gli incendi i vigili del fuoco hanno usato robot telecomandati: un elemento subito cavalcato dalla propaganda del Cremlino per denunciare la presenza di armi con ...