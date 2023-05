...che per legge spetta agli uffici pubblici preposti (Ustif)". Lo comunica in una notain riferimento all'avviso di chiusura indagini sulla tragedia del Mottarone. "Fin dall'inizio - ...La mancatasui controlli a vista mensili è imputata anche a Rabanser, responsabile perdegli impianti a fune, Seeber e Martin, rispettivamente presidente e vicepresidente, ......che per legge spetta agli uffici pubblici preposti (Ustif)". Lo comunica in una notain riferimento all'avviso di chiusura indagini sulla tragedia del Mottarone. "Fin dall'inizio - ...

Leitner, vigilanza Mottarone spettava a Ustif Euronews Italiano

I vertici di Leitner non avrebbero vigilato "adeguatamente affinché il servizio di direzione di esercizio, affidato" con un contratto "strutturalmente inadeguato" a Enrico Perocchio, "fosse prestato i ..."Accogliamo con grande stupore la comunicazione di chiusura delle indagini da parte del pubblico ministero con la quale si configurano responsabilità a carico dei vertici dell'azienda e dell'azienda s ...