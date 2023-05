(Di venerdì 19 maggio 2023) San, vorrei porre sotto la tua protezione “Gli intellettuali di destra e l’organizzazione della cultura” di(Oligo). Perché il giovane autore-editore-consigliere (del ministro Sangiuliano) a pagina 101 scrive che la destra dei libri deve “giocare un ruolo nei grandi eventi e nelle manifestazioni culturali, specie se a partecipazione pubblica. Ciò non significa mettere le mani sulla cultura bensì garantire un pluralismo”. E subito ho pensato alla Lettera ai Galati, meraviglia dell’apertura cristiana: “Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina...”.elenca i molti filoni della destra e mi pare evidente la sua propensione per il conservatorismo che “non è un’ideologia, è più uno stato d’animo, un modo di essere”. Io direi che è la tranquilla malinconia ...

Leggere Francesco Giubilei e ricordarsi delle lettere di San Paolo Il Foglio

