Legge epocale Mulè annuncia la novità | orgoglio dal governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) "Registriamo che la gente va in massa a questi screening, perché si percepisce come un aiuto fondamentale. Su questo l'interesse è di tutti e la popolazione dimostra di aspettare questae questo tipo di prevenzione", le parole di Giorgio, Forza Italia, Vice-presidente della Camera dei Deputati, a margine della conferenza stampa di presentazione delladal titolo: "Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica". E ancora, soddisfatto: "Questaè passata per la commissione sanità della Camera con il voto favorevole di tutte le forze politiche ad eccezione del PD, astenuto. Comunque c'è stato il concorso di tutti i partiti. In maniera velocissima, e qui un ringraziamento al Ministro Schillaci ...