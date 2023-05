Lecce-Spezia | Semplici | “La vittoria contro il Milan ci rilancia | ma ora serve continuità”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il tecnico dello, Leonardo, alla vigilia del matchilvalevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Lailci, ma sta a noi dare. E’ stata straordinaria, per noi e i tifosi, ma va dato seguito andando acon la solita attenzione, cattiveria che abbiamo visto con il. Sappiamo di affrontare una squadra di valore in un ambiente caldo, stiamo cercando di prepararci al meglio per fare una grande prestazione, che ci servirà per fare risultato”. SportFace.

IL PROGRAMMA Venerdì 19 maggio Sassuolo - Monza ore 20:45 Sabato 20 maggio Cremonese - Bologna ore 15:00 Atalanta - Verona ore 18:00 Milan - Sampdoria ore 20:45 Domenica 21 maggioore ...... la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ]ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Traè solo pari e ...... la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ]ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Traè solo pari e ...

Lecce-Spezia: la designazione arbitrale. I precedenti non sorridono ai giallorossi Pianetalecce

La vittoria col Milan è stata straordinaria per noi e i tifosi, tuttavia va dato seguito andando a Lecce con attenzione e cattiveria viste con il Milan. Sappiamo di affrontare una squadra di valore in ...With two days to go before the away match against Lecce, coach Leonardo Semplici spoke in his usual pre-match press conference: "We have been working with a different head, clearly the win and the per ...