Lecce | Oudin si gioca il futuro

- SPEZIA domenica ore 12:30(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Blin,; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. SPEZIA (4 - 3 - 3): Dragowski; Wisniewski, ...PROBABILI FORMAZIONI(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Blin,; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. SPEZIA (4 - 3 - 3): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou, ......c'è da modificare In mediana si candida Gonzalez per completare il pacchetto con Blin e. ... Aperò mancherà lo squalificato Amian Semplici ripropone il 3 - 5 - 2 con Wisniewski in difesa ma ...

Lecce, futuro in giallorosso per Oudin Nelle prossime settimane nuovi colloqui col Bordeaux TUTTO mercato WEB

Corvino vuole confermare un esterno in prestito al Lecce e spera di acquistarlo a titolo definitivo nella prossima sessione di calciomercato ...LECCE - «Contro lo Spezia, partita importantissima, non dobbiamo sbagliare nulla». Ne è convinto Remi Oudin, che ieri ha parlato in conferenza nella sala stampa del Via del Mare.Il francese, passato ...