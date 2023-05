Le Retour | recensione del film di Catherine Corsini

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il: Le, 2023. Regia:. Cast: Aïssatou Diallo Sagna, Esther Gohourou, Susy Bemba, Lomane de Dietrich, Virginie Ledoyen, Denis Podalydès. Genere: drammatico. Durata: 110 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: Khedidja ritorna in Corsica dopo quindici anni di assenza, insieme alle due figlie adolescenti che non hanno alcun ricordo dell’isola. Del nuovo lungometraggio disi è parlato soprattutto in un contesto non strettamente artistico: dopo il primo annuncio del programma dell’edizione 2023 del Festival di Cannes, dove ilmancava all’appello (è stato aggiunto in un secondo momento dopo alcuni accertamenti), sono emersi articoli su presunti comportamenti ...