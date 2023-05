Le régne animal | la recensione del film con Romain Duris

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il: Le règne, 2023. Regia: Thomas Cailley. Genere: Young Adult, Fantascienza. Durata: 130 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al Festival di Cannes in lingua originale. Trama: In Francia si è diffusa un’epidemia molto particolare. Colpisce a livello genetico e porta gli esseri umani a trasformarsi, molto lentamente, ini. La paura e la diffidenza per gli infetti dilaga mentre noi seguiamo il percorso di Émile, un giovane ragazzo rimasto solo col padre mentre la madre è ormai mutata del tutto ed è stata allontanata. Anche Un certain regard, la sezione dedicata agli autori non ancora affermati, ha preso il via in questa edizione del Festival di Cannes Ildi apertura è Le règne, opera seconda di Thomas Cailley che, dopo il buon successo in patria ricevuto nel 2014 con The Fighters ...