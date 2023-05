Le regioni con l' allerta meteo oggi rossa | arancione e gialla e le previsioni per il weekend

(Di venerdì 19 maggio 2023) La parte dell'Emilia-Romagna più colpita dalle inondazioni è inanche, venerdì 19 maggio: la Protezione civile l'ha diramata per l'area che comprende le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna e Rimini. In queste ore si prevedono deboli precipitazioni, ma l'...

... una striscia d'asfalto lunga quasi 760 chilometri che attraversa sei, collegando il Nord e ... per il cui successo sono state impiegatestraordinario risultato le grandi risorse della ...E lepiù a rischio sono proprio l'Emilia - Romagnaquasi 3 milioni di abitanti, poi la Toscanaoltre 1 milione, la Campaniaoltre 580mila, il Veneto575mila, la Lombardia......presenza italianauna rappresentanza di più di 100 aziende e il più grande padiglione di bandiera71 brand del vino tricolore mai allestito in Cina, per la prima volta diviso perdi ...

Maltempo, Gorno Tempini (Cdp): 'A breve intesa con Regioni, iniziative per aiutare aree colpite' Tiscali Notizie

Di fronte a una quantità di precipitazioni inferiore (300 millimetri, con punte di 450), i fiumi dell’Emilia-Romagna non hanno retto: su 23 corsi d’acqua in piena, 22 sono esondati. «La Regione — ...e in prima fila da anni con progetti di prevenzione, dice la sua opinione affidando un giudizio senza sfumature alla sua pagina Facebook in merito a quanto sta avvenendo a Palazzo Raffaello. "In ...