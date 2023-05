Le fototrappole incastrano i “furbetti del sacchetto”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVecchi vestiti, stoviglie, arredi, sacchi di plastica, cartoni e tanto altro ancora. C’è veramente di tutto tra i rifiuti abbandonati dai“” che, dopo aver svuotato stanze e armadi, e aver gettato i Sacchetti erano convinti di farla franca. Convinzione sbagliata come non mai, perché gli agenti del Nucleo ambientale della Polizia locale di Avellino , al termine di minuziose indagini attraverso l’utilizzo di telecamere occultate, in zone poco frequentate, li hanno dapprima identificati e successivamente puniti con 600 euro di multa a testa per violazione dell’Articolo 255 del Decreto legislativo 152/2006, che prevede sanzioni da 300 a 3000 euro e denuncia all’autorità giudiziaria. Gli episodi di abbandono rifiuti si sono verificati durante le settimane scorse. In diverse zone, c’erano piccole discariche abusive prontamente segnalate ...