Le foto di Tony Gentile riparono il Teatro Garibaldi

(Di venerdì 19 maggio 2023) Palermo, 19 mag. (Adnkronos) – Un’installazione immersiva con le grandigrafie appese ai palchi del, a ricordare la protesta dei lenzuoli sciorinati dai balconi per dire No alla mafia.allora era uno dei giovanigrafi di cronaca: fu lui a realizzare l’immagine iconica che racconta la grande complicità e amicizia tra i giudici Falcone e Borsellino.La mostra ‘. Luce e memoria” verrà inaugurata lunedì 22 maggio alle 9.30 alche così viene restituito alla comunità dopo quattro anni di chiusura. Saranno presenti il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, l’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore comunale alla Cultura ...

La mostra "Gentile. Luce e memoria" verrà inaugurata lunedì 22 maggio alle 9.30 al Teatro Garibaldi che così viene restituito alla comunità dopo quattro anni di chiusura. Saranno presenti il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, l'assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, il sindaco Roberto Lagalla, l'assessore comunale alla Cultura

(Adnkronos) – Un'installazione immersiva con le grandi fotografie appese ai palchi del teatro, a ricordare la protesta dei lenzuoli sciorinati dai balconi per dire No alla mafia. Tony Gentile allora