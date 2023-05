Le foto della campagna

Leggi su amica

(Di venerdì 19 maggio 2023) Jennifer Lawrence nellaborsa Lady 95.22 di Dior. ©Brigitte-Lacombe Ieri Prada ha lanciato laBorsa Galleria con Scarlett Johansson. Oggi le luci sono tutte puntate sulla coppia Dior e Jennifer Lawrence: l’attrice è il nuovo volto dell’it bag Lady 95.22. L’ultima volta che l’avevamo vista sotto i riflettori era stato per il tour promozionale di Don’t look up (2021). Il film catastrofico – ambientalista di cui è protagonista con Leonardo DiCaprio. Era incinta di 7 mesi e non erano stati necessari annunci per dire che stava per diventare mamma. Da allora Jennifer Lawrence ha scelto il silenzio totale. Si è dovuto aspettare la fine dell’estate perché l’attrice premio Oscar facesse fare al mondo la conoscenza di Cy. E ricomparisse su questi schermi. Per il momento con una ...