Lazio | sfida last minute con la Juve per Giuntoli

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo il confronto tra Lotito e Sarri lasi è messa alla ricerca di un nuovo ds: piace Cristiano, seguito anche dallaCome riportato dal Messaggero in casaè partita ieri la caccia al nuovo ds, guarda caso subito dopo il confronto tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Sarri aveva già suggerito il nome dilo scorso anno, invano. Ora Lotito si è fatto dare il numero del dirigente del miracolo Napoli. Quest’ultimo ha giù un accordo con lantus ma il patron biancoceleste spera di inserirsi. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

... 53mila con i fornitori diretti),(13mila addetti diretti, 29mila con i fornitori diretti), ... laper i player del settore nei prossimi anni è quella di confermare questo andamento ...INFORTUNATI: Cataldi (dubbio). SQUALIFICATI: / Lecce INFORTUNATI: Dermaku; Hjulmand. ... SQUALIFICATI: / Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 !...Valida la visione per ladell'Olimpico tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule - index=". Rimani sempre aggiornato su...

Lazio Cup: l'Under 17 batte anche il Latina e chiude in testa al ... Lega Nazionale Dilettanti

Il 19 maggio 1999 è una data che nessun tifoso della Lazio potrà mai dimenticare. Al Villa Park di Birmingham contro il Real Maiorca la squadra biancoceleste vinse il ...Dopo un giorno di riposo la Lazio è pronta per ritrovarsi nel centro sportivo di Formello. I biancocelesti proseguiranno la preparazione capillare alla sfida contro l’Udinese, match ...