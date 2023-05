Lazio | Lotito telefona a Giuntoli e prova lo sgarbo alla Juve

In corsa ci sarebbero anche il Napoli di De Laurentiis neo laureatosi campione, mentre anche l'altro presidentebrama di poter portare Parisi alla. La contesa è appena agli inizi. Il suo ...... rinnova o non rinnova, resta o non resta In tanti si sentono padroni del mercato della, ma è ancora un mercato di idee, di supposizioni più che di proiezioni., questo sì, sa che deve ...Scrive il quotidiano romano che pranzo di martedì a Formello tra Sarri eha spinto il presidente dellaad agire. Primo punto: il direttore sportivo. il presidente Ufficialmente Maurizio ...

Claudio Lotito, chi è il presidente della Lazio Patrimonio, stipendio e vita privata CalcioMercato.it

Il Sergente aspetta la fine del campionato, difficile pensare al rinnovo con il club biancoceleste. Tanti club pronti a prenderlo ...Una cifra importante che dovrà andare a colmare alcune delle principali lacune nella rosa della Lazio. Ci sarà probabilmente da sostituire Milinkovic e Lotito sa che dovranno essere stanziati almeno ...