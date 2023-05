Lavoro | stage gratuiti addio? La mossa del Parlamento Europeo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 19 maggio 2023) Durata durata minima di 1 mese e massima di 6 mesi per i tirocini che non saranno piùe accesso degli stagisti alla protezione sociale come accade per tutti gli altri lavoratori: è questo il perimetro tracciato dalla proposta di legge che ha ricevuto l’ok della Commissione Occupazione e affari sociali al. Adesso la palla passa alla plenaria di Strasburgo che dovrà votarla prima che venga negoziata con Commissione Ue e governi nazionali.? “Si tratta di una prima, importante vittoria: da tempo io e i miei colleghi del gruppo portiamo avanti questa battaglia”, esprime soddisfazione Rosa D’Amato, eurodeputata dei Greens/EFA. La proposta si muove su un doppio binario: una direttiva per i tirocini nel mercato del...