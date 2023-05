I costi che le famiglie devono sostenere per ilsono cresciuti nel 2023 per via degli aumenti retributivi e dell' inflazione e sono destinati a salire ancora nel 2024. Una deducibilità totale dei costi, spiega l'Associazione ...... sono i ricavi generati all'estero, progrediti del 14,9% mentre sul mercatola crescita è ... Produzione di valore, Accesso e valore,e sostenibilità, Digital e Connected care) e la ...... costretti a fare grossi sacrifici per far quadrare il bilancio, quando ciò è possibile. ... sono state necessarie oltre 3000 ore di. Altre 300 ore servono per dare forma ad ogni ...

Lavoro domestico: la deducibilità totale del costo di colf e badanti farebbe risparmiare le famiglie Informazione Fiscale

Stanno per arrivare i nuovi voucher lavoro, i buoni per le prestazioni occasionali la cui soglia di utilizzo è stata innalzata dal decreto Lavoro del governo Meloni da 10mila a 15mila ...In tema di LAVORO DOMESTICO disponibile il pacchetto completo "Colf e badanti 2023 (eBook + Foglio excel)" composto da un Foglio excel per il calcolo del prospetto paga + ebook in pdf sul rapporto di ...