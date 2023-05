(Di venerdì 19 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) –, società specializzata di TheGroup che sviluppa e valorizza il capitale umano,30per, che verranno inseriti nei puntidi proprietà dell'azienda, nelle province di Bologna, Modena, Torino, Verona, Venezia, Trieste, Bergamo, Brescia, Monza e Brianza, Lecco, Milano, Lucca e Roma. I profiliti svolgeranno un ruolo chiave nello sviluppo della nuova strategia commerciale e avranno l'opportunità di crescere professionalmente all'interno dell'azienda. Ai candidati si richiedono competenze ed esperienza nellaconsulenziale in settore dinamici come Energy, Entertainment e altri servizi per le famiglie. Maggiori informazioni ...

L'Job Fair è una "fiera del" rivolta a tutti coloro che cercano, valutano un cambiamento o sono interessati a ricevere consigli dai nostri recruiter. Oltre alle alla possibilità ...Il progetto, promosso dal Consorzio Elis, coinvolge " oltre a scuole e istituti tecnici superiori " 34 soggetti tra grandi imprese, agenzie per il(tra cui) e altri enti. Ed è entrato ......parte di una " continua attività antisindacale dall'agenzia interinalee di Raspini, da quando un anno e mezzo fa gli operai in appalto sono riusciti ad eliminare supersfruttamento,...

Lavoro, Adecco seleziona 30 consulenti alla vendita per WindTre ... Italpress

ROMA (ITALPRESS) – Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, seleziona 30 Consulenti alla ...Da uno speciale pannello solare, studiato per orientarsi come un vero e proprio girasole, passando per un dispositivo di monitoraggio cardiaco, dall’emblematico nome “Never ...