(Di venerdì 19 maggio 2023) Trainano servizi e turismo Oltreditradel 2023. La domanda dinel settore privato non agricolo ha continuato ad aumentare a ritmi sostenuti. E’ quanto emerge dalla nota di maggio ‘Il mercato del: dati e analisi’, redatta insieme dal ministero dele delle Politiche sociali, dalla Banca d’Italia e dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del(Anpal). Come nei primi due mesi dell’anno, la domanda diè stata trainata dai servizi e soprattuto dal turismo, dove sono stati creati poco meno di 40.000di, corrispondenti a circa un terzo del totale. Nell’industria in senso stretto ...

Lavoro, a marzo-aprile 100mila nuovi posti: 70% indeterminati Adnkronos

ROMA (ITALPRESS) – A marzo e aprile l’occupazione alle dipendenze ha continuato a crescere a ritmi sostenuti e superiori rispetto al 2022. Dall’inizio dell’anno, in quattro mesi, sono stati creati olt ...il Centro-Nord il numero di nuovi contratti del Centro-Nord sono più del doppio rispetto al Sud e le Isole ( a marzo e aprile sono stati 77 mila contro i 32 mila del Mezzogiorno). “Al netto della ...