Lavoratrice irregolare | scattano le sanzioni al titolare

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCarabinieri del Comando Provinciale di Avellino, congiuntamente a personale della Direzione Territoriale del Lavoro di Avellino, hanno in atto una serie di controlli nell’intera provincia, anche al fine di contrastare il lavoro sommerso. L’accesso ispettivo eseguito dai Carabinieri della Stazione di Pratola Serra a un esercizio pubblico, ha permesso di riscontrare che unaera priva di regolare assunzione. Pertanto, a carico deldell’attività sono state elevateamministrative per oltre 3.500 Euro. I successivi accertamenti hanno altresì consentito di appurare che la predetta era percettrice dell’assegno collegato al reddito di cittadinanza. Gli esiti dell’attività sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Avellino e all’INPS per l’interruzione ...