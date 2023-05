L' autista perde il controllo | bus abbatte un semaforo e finisce fuori strada

(Di venerdì 19 maggio 2023) A Quartu Sant'Elena, comune di quasi 70mila abitanti alle porte di Cagliari, un bus del trasporto pubblico è uscito di, sembra per un malore dell'. Per fortuna all'interno del mezzo non era presente nessun passeggero e non si sono registrati feriti gravi. L'incidente è avvenuto...

... ma Durantetragicamente anche la moglie, Amabile Carretti, sfollata con la famiglia a ... Amabile muore nell'esplosione mentre è in automobile "con la figlia e l'Erminio Lodesani, che ...Tragico incidente, un ragazzo è morto e un'altra persona è rimasta ferita. Sono drammatiche le conseguenze del sinistro avvenuto poco fa a Ospitaletto, sulla circonvallazione all'altezza del ...Giunto all'altezza della rotonda Conad, l'ha perso il carico rovesciando il grosso scavatore nello spazio del parcheggio in fregio alla strada Asolana. Preferibile non immaginare cosa sarebbe ...

Quartu, autista perde il controllo del bus che finisce fuori strada La Nuova Sardegna

A Quartu Sant'Elena si è sfiorata la tragedia, ma per fortuna l'incidente non ha avuto gravi conseguenze. Il conducente avrebbe avuto un malore accasciandosi sul volante ...Genova. Un nuovo incidente è avvenuto questa mattina sulla autostrada A12 tra Rapallo e Chiavari in direzione levante, dove una macchina è uscita di strada scontrandosi violentemente contro le protezi ...