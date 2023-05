Laura Pausini | i genitori spalano fango dopo l' alluvione | Mamma e babbo l' esempio di una vita

...germania gossip leverkusen oggieunaltrogiorno roma rominacarrisi rominacarrisicompagno rominacarrisifidanzato sifb stefanorastelli tv Articolo precedente I genitori settantenni di...non è rimasta indifferente all'alluvione che sta mettendo in ginocchio l' Emilia Romagna . Già dalle prime ore ha pubblicato accorati appelli sui social e ha invitato chi può a donare ...Devono trovare qualcuno che scriva canzonette Loro ti fanno nascere gente come Dalla , Morandi , Vasco , Liga , Zucchero ,, Cremonini e tanti altri... Devono farti una siringa Loro ...

Laura Pausini, i genitori (75 e 78 anni) puliscono le strade dal fango: «Grazie per averci insegnato a non ar ilmessaggero.it

L’allerta non è ancora finita, ma la conta dei danni è già iniziata e ricostruire non sarà facile. Ad essere colpita personalmente Laura Pausini, nata e cresciuta a Solarolo in provincia di Ravenna, ...Da due giorni Laura Pausini segue ora dopo ora quanto sta accadendo in Emilia Romagna. Anche Solarolo, il paese in cui è cresciuta e dove vive ancora la sua famiglia, è stato… Leggi ...