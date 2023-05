L’attivista | “Donne e Iran | la rivoluzione è solo cominciata”

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Donna, vita, libertà!” È lo slogan che si vede scritto sui muri delle cittàiane, che riecheggia nella notte da un quartiere all’altro mentre gli oppressori dormono o continuano a tneggiare lee le minoranze etniche del Paese. Dopo la morte di Mahsa Amini, il 16 settembre 2022, è un vero e proprio calvario, arresti, uso di proiettili, acido, gas per intossicare e uccidere le studentesse. Basta un velo un po’ storto per scatenare il mostro. Ci parla di questo l’avvocatessaiana Deniz Ali Asghari Kivage che, insieme alla giovane attivista russa Olga Misilmeri, partecipa oggi al Salone del Libro di Torino alla presentazione della seconda edizione de premio Inge Feltrinelli “Raccontare il mondo, difendere i diritti”, organizzato dalla Fondazione G. Feltrinelli diretta da Massimiliano Tarantino. Chi è ...

