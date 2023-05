L’attivista di Ultima generazione farnetica | Del Debbio lo polverizza | “Ma cosa c…o ne sapete voi” video

(Di venerdì 19 maggio 2023) Gli eco-gretini dihanno fatto perdere la pazienza anche a Paolo Del. In diretta a Dritto e Rovescio durante la puntata di giovedì 18 maggio, su Rete 4, si sono vissuti momenti tumultuosi. Ed ecco uno degli esponenti di(De)che da dell’asino a uno scienziato, il professor Franco Prodi. Inoltre, impone di voler stare in piedi. Bravo Paolo Delche gli ha detto di ANDARSENE dallo studio! Applausi!@Drittorovescio pic.twitter.com/M3rd9h4LK1 — Emilia Urso Anfuso – Giornalista investigativa (@EmiliaUA) May 18, 2023 Tema della puntata, ovviamente, l’alluvione che sta martoriando l’Emilia-Romagna, quasi peggio di un terremoto e dei cambiamenti climatici. Per l’occasione in studio c’è anche Sandro Mora, attivista di...

Lui non sostiene che non ci sono i cambiamenti climatici, non è un negazionista come dite voi, è semplicemente uno che ha molti dubbi sul fatto che'uomo sia protagonista di questi cambiamenti e si ...Per'occasione in studio c'è anche Sandro Mora ,diGenerazione . A scatenare'acceso botta e risposta tra'ospite e il conduttore,'osservazione di Giuseppe Cruciani . "...Tre, in particolare, gli attivisti digenerazione che ... Immediato è arrivato'intervento della sicurezza, che li ha spostati ... ha concluso