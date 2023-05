L’argentino che sta facendo impazzire il Brasile

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’urlo dei francesi, quando Kolo Muani insacca il quarto rigore, è un urlo strozzato, poco convincente, o forse solo intriso di speranza, di procrastinazione. Ora l’Argentina ha davvero l’occasione, realizzando il tiro dal dischetto, di consacrarsi Campione del Mondo. Germán socchiude gli occhi: gli zigomi pronunciati, il volto spigoloso, si rapprende in una smorfia di concentrazione. Il tempo che impiega il calciatore con la palla tra le mani per percorrere lo spazio che divide il centrocampo dal dischetto si sprimaccia in rivoli di oniricità. Germán si sfiora il naso largo, che tradisce le sue origini guaraní: poi tira un sospiro per scacciare la tensione. Quando la rete si gonfia Germán apre il pollice e l’indice, disegnando una “L”: lo fa sempre, dopo ogni rete, da dieci anni, cioè da quando è nato suo figlio Lorenzo. Anche se quella lettera, per lui, ha già un significato che ...