L' anti-drone di Kiev che viene dall' Italia

(Di venerdì 19 maggio 2023) Per proteggersie minacce provenienti’alto, l’Ucraina potrà contare su un sistema di difesa rivoluzionario costruito a Roma e capace di intercettare aerei, elicotteri e missili fino a 40 chilometri di distanza, colpendo più obiettivi contemporaneamente., Kharkiv, Zaporizhzhya, Sumy, Bakhmut... È lungo l’elenco delle città ucraine bombardate dai missili russi’inizio della guerra, oltre un anno fa. Interi quartieri rasi al suolo, edifici residenziali, ospedali, asili, per un totale di più di 10 milioni di ucraini sfollati, tra profughi esterni e interni. Difendere i cieli dell’Ucraina è il primo passo da fare per pensare a ricostruire una nazione martoriata. Il flusso di armi’Occidente è stato pressoché ininterrotto, ma finora insufficiente a proteggere la popolazione. È per ...

"Around midnight, athat arrived from Ukraine (presumably from the village of Pletenevka) ... According to Russian military analysts, the use of the latest American- aircraft missiles by the ...... ha un'autonomia di volo di 35 - 40 minuti e sensoristica- collisione su ogni lato. Il ... Inoltre, ildispone anche di un telemetro laser che è in grado, grazie ad un gioco di triangolazioni,...... supporti Joby / treppiedi , cavi, powerbank Duracell, action cam / GoPro ,/ Dji Mavic Mini ,...vengono presi così spesso (ad esempio una mantella contro la pioggia ripiegata o un berretto...

Tecnologie anti-drone, intesa Esercito-Cira ilmattino.it

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino e il Presidente del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Prof. Antonio Blandini, hanno siglato un accordo di ...Un grande reportage dall’isola contesa, le elezioni in Turchia e in Thailandia, gli assaggi dal G7 di Hiroshima (dalle nuove sanzioni per la Russia ai nuovi impegni sull’Alzheimer), il tour europeo di ...