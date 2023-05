Lancia l’auto contro i cancelli del Vaticano | ricoverato con Tso

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 19 maggio 2023) Città del– Questo pomeriggio, al termine dell'interrogatorio da parte del magistrato alla presenza del legale di fiducia, e constatate le sue condizioni, il conducente delveicolo entrato illecitamente ieri sera in(leggi qui) è stato portato al reparto di psichiatria dell'Ospedale Santo Spirito in Sassia per un trattamento sanitario obbligatorio.