L' ambulanza non è disponibile | Erika muore a 100 metri dall' ospedale

(Di venerdì 19 maggio 2023) L'anziana è stata investita mentre era a spasso con il cane, a pochi passi. L'investitore ha subito allertato il 118 ma in quel momento non c'erano ambulanze disponibili

Perchého chiamato l'Ero spaventato eavevo la testa". Parla mentre le figlie lo fissano sedute a pochi metri di distanza : la più piccola, diventata mamma da poco, piange, mentre ......si renderà conto che un drappello di polizia con un solo agentebasta ad arginare il problema'. Tornando all'aggressione, spiega: 'Gli astanti hanno aggredito l'equipaggio dellache ha ...Quindi il trasporto con l', con l'equipe dell'elisoccorso a bordo, all' ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in gravi condizioni ,trasportabile con l'elicottero, instabile ...

Monopoli, l'ambulanza non è disponibile: Erika muore a 100 metri ... ilGiornale.it

L'anziana è stata investita mentre era a spasso con il cane, a pochi passi dall'ospedale. L'investitore ha subito allertato il 118 ma in quel momento non c'erano ambulanze disponibili ...Intervento deciso quello del prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi in merito alle criticità lamentate negli scorsi mesi dal Comitato delle Misericordie della Provincia di Catania, relativamente a ...