L' alluvione vista dal satellite

Bologna, 19 maggio 2023 I Vigili del Fuoco impegnati a Ravenna, in zona Fornace Zarattini, per l'evacuazione di 30 persone bloccate in un albergo per l'innalzamento dell'acqua. Ecco le immagini.

Maltempo in Emilia Romagna, l'alluvione a Cesena vista dall'alto Tiscali Notizie

Sono straziato”, Samuele Bersani, in una intervista al Corriere, si è soffermato sulla tragedia dell’alluvione in Emilia Romagna ... “La devastazione vista dall’alto sembra quella del Giappone dopo lo ...Alluvione Emilia-Romagna, sale il bilancio delle vittime. Martedì il Consiglio dei ministri straordinario, Bonaccini: “Serve un commissario”.