L’alluvione in Emilia-Romagna e gli interventi sui fiumi mai finiti a Ravenna | «E la legge di Bonaccini ha aumentato il consumo di suolo»

(Di venerdì 19 maggio 2023) Le casse di espansione servono a mettere in sicurezza i comuni con corsi d’acqua a rischio. Due dovevano funzionare per il fiume Senio nelte. Per i comuni di Castel Bolognese, Cotignola, Lugo, Fusignano. Ma finora ne è stata realizzata soltanto una. Che non è ancora collegata al fiume. A Faenza invece ci sono. Ma il municipio ha rilasciato autorizzazioni a costruire a ridosso del Lamone. In sette anni la Regioneha realizzato solo 12 delle 23 casse d’espansione previste per i suoi corsi d’acqua. Altre due non sono a pieno regime. Ma c’è di più. Paolo Pileri, professore ordinario di Pianificazione territoriale ambientale al Politecnico di Milano dice che nel 2017 laper delimitare ildiapprovata dalo ha ...