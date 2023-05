L’allerta meteo coinvolge il Piemonte e si estende alle Isole Curcio | nulla di simile prima d’ora

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 19 maggio 2023)non dà tregua. Il maltempo stringe il nostro Paese nella sua morsa: un’apocalisse senza fine, quella che si è abbattuta sull’Emilia Romagna che, standoprevisioni, confermarossa nella regione anche per domani, con nuove e intense precipitazioni. Così, con il bilancio delle vittime salito a 14 morti. E mentre i soccorritori cercano i dispersi e rispondono agli sos di alluvionati, evacuati e comunità intere in difficoltà, la conta dei danni che si aggiorna a miliardi di euro. E nel frattempo l’allarmesul Paese allarga il suo raggio d’azione fino are, a nord-ovest, il, fino adrsi al sud e, con precipitazioni ...