La torta perfetta | super soffice | ideale per l’estate che si avvicina Provatela!

Leggi su donnaup

(Di venerdì 19 maggio 2023) Assomiglia ad un mare leggermente increspato da una brezza leggera, laonda su onda. UN morbido e lieve saliscendi di impasto alternato ad un farcitura di marmellata particolarissima. È semplice da preparare, ma regala un effetto visivo che assomiglia ad un’illusione ottica. Eppure è tanto reale che appagherà stomaci e palati affamati e in cerca di un dolce sano e genuino. Pochi ingredienti, tanto amore: questo è il segreto per la riuscita di questa ricetta deliziosa. Un goloso susseguirsi di profumi e aromi, di gusti e di sensazioni si sprigionerà ad ogni boccone e, per incanto, parrà di essere trasportati su una nuvolacome cotone, al tramonto, in una sera d’estate. Ma per tornare ad un immagine più identificativa, la verità è che questa ricetta è pura poesia. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si ...