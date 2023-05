La terra rossa è la superficie che risveglia il tuo QI tennistico

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 19 maggio 2023) Daniil Medvedev non ha bisogno di attingere al suo repertorio migliore per domare Yannick Hanfmann, numero 101 Atp. In poco meno di un’ora e mezza, il russo sbriga la pratica e si prende le semifinali degli Internazionali di tennis di Roma. Le sue prime semifinali al Foro Italico: nelle precedenti tre edizioni del torneo, Medvedev aveva vinto una sola partita su quattro. Finalmente, Daniil: sembra proprio che hai fatto pace con la. «Per me è frustrante giocare sullabattuta», aveva detto qualche tempo fa, per poi rincarare la dose alla vigilia dell’appuntamento romano: «Né i miei colpi né il mio modo di muovermi in campo sono adatti alla: all’inizio della stagione sul rosso, odio tutto quello che mi sta intorno. Odio persino stare in campo». Ecco, diciamo che non si direbbe dal Medvedev visto in ...