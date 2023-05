La sinistra anti-italiana tifa Trudeau e denigra Meloni | Boldrini e Magi i peggiori Il governo | “Imbarazzanti”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 19 maggio 2023) La peggiore è Laura, ma anche gli altri non scherzano: “Perché stupirsi senell’incontro consi dice preoccupato per le posizioni sui diritti Lgbt, quando la destra ha affossato il ddl Zan? Questooscursta, che non riconosce i diritti, danneggia l’imne dell’Italia ‘in tutto il globo terracqueo’”. Così sentenzia Laurasu twitter dando ragione al ministro canadese che ha richiamato l’Italia sui diritti Lgbt. Con un’incursione pretestuosa nella nostra politica interna. Esprimendosi contro la posizione assunta dalitaliano sul tema, durante un incontro conprima dell’inizio dei lavori del G7ha dichiarato: “Ovviamente il Canada è preoccupato per ...