La scatola dei ricordi del neonato | perché tutti i genitori dovrebbero averne una

(Di venerdì 19 maggio 2023) Quando nasce un bambino, soprattutto se magari è il primo figlio, si vogliono conservare quanti piùpossibile di lui; il braccialetto dell’ospedale, il primo ciuccio, il primo ciuffo di capelli, o il primo dentino caduto, quando il bimbo cresce. Spesso, però, non si sa dove riporregli oggetti che si intendono conservare, con il rischio di perderli o di dimenticarsi completamente dove sono stati messi; per ovviare al problema si può acquistare unadei, che permette di custodire tutto ciò che vogliamo per ricordarci della nascita e delle tappe più importanti dei nostri bambini.dei: a cosa serve Come si può facilmente intuire dal nome, unadeiè un contenitore, un piccolo scrigno più o meno ...