La Russia spaventa l’Europa | “Nube radioattiva diretta nel continente dopo la distruzione di un deposito di munizioni in Ucraina

(Di venerdì 19 maggio 2023) Undiall’uranio impoverito inviate dagli alleati occidentali inè stato distrutto in un bombardamento russo: lo ha annunciato il capo del Consiglio di Sicurezza russo, Nikolai Patrushev, citato dall’agenzia di stampa del Cremlino Ria Novosti. L’attacco ha però sollevato unatossica che in un primo momento si temeva potesse essere addirittura. Patrushev aveva infatti detto che in Polonia era già stato registrato “un aumento delle radiazioni”. L’agenzia polacca per l’atomo ha però escluso questa eventualità, spiegando anche un grafico fatto circolare da Mosca che avrebbe testimoniato l’aumento delle radiazioni elettromagnetiche nella cittàdi Khmelnytsk, dove è avvenuto l’attacco. Il grafico non è stato contraffatto, perché proviene ...

... nel 1539 infurono istituiti appositi uffici distrettuali (in russo - 'guba', ), con a capo ... 'Va' a dire a Ivan Gavrilovich che l'allarme che ha suonato non ci, è solo che i nostri ...... ha sostituito interi popoli con cittadini che provenivano dalla madre. Qui noi discutiamo ... L'obiettivo comune è cercare di invertire un dato che ci: veder nascere meno bambini di ...... per persuadere il popolo che l'aumento del 30 per cento dell'inflazione sia colpa dell'imposizione europea delle sanzioni contro la, e convincere i più a riconfermarlo leader alle politiche ...

L’attacco al Cremlino spaventa la Russia e prepara il terreno alla ritorsione Il Sole 24 ORE

'Pechino spinta a più miti consigli, non è un'inversione di rotta ma c'è un dibattito. I cinesi sono spaventati dagli esiti dell'invasione russa ...Gli anni '90 sono stati una grande delusione per i russi e non solo: molti si sono trovati sull'orlo della povertà, mentre alcuni hanno apertamente ostentato ricchezza ...