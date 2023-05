La Russia accusa gli Usa di essere dietro l' assassinio di Tararsky e l' autobomba contro Prilepin

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev ha affermato che gli Stati Uniti sono stati coinvolti nell'uccisione di un blogger militare favorevole alla guerra in un'esplosione di ...

Ha subito gravi ferite alle gambe, secondo quanto riferito dallaPer smentire l'di un genocidio perpetrato in Ucraina, la diplomazia russa ricorda che le ... Il testo condanna anche 'la deportazione di centinaia di migliaia di bambini ucraini inper ......era stata arrestata il 28 marzo scorso per reato di 'lesa maestà' avendo - secondo l'- ...- UCRAINA Il Cremlino ha comunicato di aver invitato alcune delegazioni di Paesi africani, per ...

Prorogato di due mesi l'accordo sull'export del grano. Kiev: coalizione per i jet F-16 entro l'anno - Per il Presidente Zelensky serve una maggiore unione del mondo per fare pressione su Russia - Per il Presidente Zelensky serve una maggiore unione del mon RaiNews

(Adnkronos) – Si sta dirigendo verso l’Europa una “nube radioattiva” provocata dalla “distruzione” delle munizioni con uranio impoverito fornite dall’Occidente all’Ucraina. Lo ha sottolineato il segre ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 450. Il G7 esorta "la Russia affinché ritiri subito le sue truppe dall'Ucraina". Intanto Putin ironizza sulle sanzioni: nonostante la "concorrenza sleale" dell'Oc ...