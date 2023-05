La Russa provoca | “I ragazzi di Ultima generazione vadano a spalare il fango” Ma ci sono già | “Noi non cerchiamo visibilità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Mentre in Romagna e nel Bolognese volontari, protezione civile e istituzioni localiimpegnati per affrontare le conseguenze delle alluvioni, il presidente del Senato Ignazio Lase la prende con gli ecoattivisti di. “Faccio una proposta”, ha detto all’agenzia Ansa, “per almeno una settimana da volontari in Emilia-Romagna e certifichino il loro attivo operare perile aiutare a eliminare i danni dell’alluvione”. E rivolgendosi aiimputati per aver tirato della vernice lavabile contro la facciata del Senato per denunciare l’inazione climatica ha aggiunto: “Sarà mia cura provare a convincere il Senato a ritirare la costituzione di parte civile nei loro confronti avendo dato prova di volere ...