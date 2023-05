(Di venerdì 19 maggio 2023) "Mi ero detto non contrario ad incontrare i ragazzi che sono imputati per avere imbrattato la facciata di Palazzo Madama ma poi la richiesta non ha avuto seguito. E allora faccio una proposta:no ...

Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa con l'ANSA.

La Russa, chi imbrattò il Senato vada volontario in Emilia Euronews Italiano

Un gesto per il quale il presidente Ignazio la Russa aveva annunciato che il Senato si sarebbe costituito parte civile. Ora lo stesso La Russa lancia una proposta: "Vadano per almeno una settimana da ..."Mi ero detto non contrario ad incontrare i ragazzi che sono imputati per avere imbrattato la facciata di Palazzo Madama ma poi la richiesta non ha avuto seguito. (ANSA) ...