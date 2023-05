La Roma di Mourinho non si spezza

(Di venerdì 19 maggio 2023) Laraggiunge la sua seconda finale europea in due anni: i tifosinisti vivono in una bolla di felicità in cui è difficile distinguere cosa è reale e cosa non lo è. Laraggiunge la sua seconda finale europea in due anni, dopo che in tutti gli altri anni della sua storia ne aveva giocate solo altre due. È difficile non pensare che il principale artefice di questo risultato storico sia Josè, che dopo la partita si è sciolto in lacrime. È la sua sesta finale europea ma la capacità di emozionarsi è rimasta intatta. Agita i pugni o forse gli tremano, percorre stravolto i metri che lo dividono dal settore ospiti, che nel frattempo è una massa di corpi indistinti e “daje”, e sciarpe alte, e pugni tesi.arriva sotto e scuote la rete che lo divide dal settore. “Vamos” gli grida, ...

- Mentre tutti i tifosi dellachiedono loro di blindare José, capace di portare i giallorossi a giocarsi la finale di Europa League a un anno dal trionfo in Conference , i proprietari del club fanno i complimenti ...... anche lain Europa League e la Fiorentina in Conference conquistano un posto in finale. Tris di club della Serie A nei palcoscenici più ambiti e ora le squadre di Inzaghi,e Italiano ...Leggi anche Scatta la Budapest - mania: per i tifosi dellaè caccia ai biglietti per la finale Regge il muro di: laferma il Bayer e vola in finale! TRA PRESENTE E FUTURO È ...

Social e radio invasi dai commenti dei sostenitori giallorossi in festa: "Questo allenatore è destinato a cambiare la storia di questa squadra" ...Ha ragione Mou. Questi ragazzi sono meravigliosi. Perchè in queste condizioni, con gli infortuni a ripetizione e la malasorte che sembra volersi tatuare As Roma sul braccio, non era semplice arrivare ...