La proposta di La Russa | Chi ha imbrattato il Senato vada a spalare il fango in Emilia

E allora faccio una: vadano per almeno una settimana da volontari in Emilia - Romagna e ... Così il Presidente del Senato Ignazio Lacon l'ANSA. . 19 maggio 2023...Bulgaria nei confronti della Macedonia del Nord è molto simile a quello della Federazionenei ...Macedonia del Nord passa attraverso la stretta aderenza agli accordi della cosiddetta '...Laè del vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione ... "Nella prima semifinale femminile avremo, una di fronte all'altra, una tennista, Veronika ...

La proposta di La Russa a Ultima Generazione: «Andate a spalare ... Open

"Mi ero detto non contrario ad incontrare i ragazzi che sono imputati per avere imbrattato la facciata di Palazzo Madama ma poi la richiesta non ha avuto seguito. (ANSA) ...Olga Misik, attivista e dissidente russa, protagonista al Salone del Libro per un incontro organizzato da Fondazione Feltrinelli racconta la ...