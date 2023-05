La procura di Milano indaga sullo striscione contro Dimarco

Leggi su agi

(Di venerdì 19 maggio 2023) AGI - La Digos della questura diappeso davanti alla casa di Federico, difensore 25enne dell'Inter che, al termine della vittoria nel derby di Champions che ha mandato la squadra di Inzaghi in finale, si era lasciato andare ad alcuni corii tifosi del Milan. Sull'episodio la sezione distrettuale antiterrorismo della, diretta daltore Marcello Viola, aprirà un fascicolo per minaccia aggravata. La scritta "pensa a giocare... o la lingua te la facciamo ingoiare" non era accompagnata da alcuna sigla sugli autori. È stato il fratello del giocatore, intorno a 00.30, a notare loe a contattare il 112. In mattinata sulla pagina Instagram dei ...