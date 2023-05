La Siria è stata reintegrata il 7 maggio, e ladia Jeddah segna il suo grande ritorno. La Siria era stata esclusa dalla Lega araba quando il regime diaveva represso la rivolta ...... ex marines e cronista freelance catturato in Siria nel 2012 dai terroristi anti -(e filo - ... Probabile che la distensione regionale abbia posto nuovi problemi alladell'Us Army in ...In effetti,ha inviato un chiaro messaggio nella sua ultima visita a Mosca sull'importanza di aumentare lamilitare russa nel suo paese e ora con l'Iran e il suo ruolo nella ...

La presenza di Assad al vertice della Lega araba è il trionfo dell’impunità - Pierre Haski Internazionale

La Siria è stata reintegrata il 7 maggio, e la presenza di Assad a Jeddah segna il suo grande ritorno. La Siria era stata esclusa dalla Lega araba quando il regime di Assad aveva represso la rivolta ...Si è tenuto a Mosca un vertice tra i ministri degli Esteri di Russia e Iran che hanno mediato per una riconciliazione tra Siria e Turchia.