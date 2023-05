La piena record del Senio che ha diviso i paesi

Invece, diretto non più da Steven Spielberg ma da James Mangold, riecco Harrison che in questo nuovo blockbuster da 294,7 milioni di dollari, un, ambientato nel 1969, inGuerra Fredda ...Nel lavoro è una giornatadi energie positive: sfruttala. Toro. La Luna è ancora contraria, ... Episodio I - La minaccia fantasma debutta nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovodi ...Qui Brescia Il Brescia, a Palermo, si gioca tutto contro una squadra incorsa per i playoff e ... Per la quinta partita consecutiva, si supera al Barbera quota 20.000 spettatori: ildi ...

Allerta meteo, «Record di piena del torrente Savena» Gazzetta di Bologna

Luxottica, 4.100 euro in più ai dipendenti: si tratta del premio di risultato più alto di sempre per l’azienda fondata da Leonardo Del Vecchio.EssilorLuxottica fa felici i dipendenti con un premio record, pari a due stipendi. Il premio di produzione sale oltre i 3.800 euro lordi, superando i 4.100 euro netti. Lo hanno ...