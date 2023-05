La paura della furia | “arriva l’acqua” | non si può restare soli

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ero in Emilia-Romagna una settimana fa, Ferrara, Bologna e Forlì, e pioveva. Soprattutto a Forlì, pioveva un sacco, non smetteva mai, tirava vento e sembrava inverno. Sui telefoni dei miei cuginivano i messaggi di allertaProtezione civile: state in casa, uscite solo per ragioni di urgenza. Noi avevamo l’urgenza di vederci, non succedeva da tempo, e un po’ ridevamo di questa pioggia che ci faceva entrarenelle scarpe e di questo cielo grigio scuro che diceva: ma dove credete di andare adesso. Appena smetteva di piovere dicevamo: dai, è passata, si è sfogato. Invece non si era sfogato per niente e adesso a Forlì, a Cesena, intorno a Lugo di Romagna, a Imola, a Faenza ci sono state vittime, ci sono morti annegati e ci sono persone che sono salite sui tetti e persone che sono al secondo piano a pregare, hanno guardato ...