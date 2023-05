La Misericordia parte per l’Emilia Romagna in soccorso degli sfollati

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Come in ogni emergenza nazionale, la provincia di Avellino non fa mancare il suo sostegno concreto ai territori in difficoltà. Questa mattina una squadra delladi Avellino è partita alla volta delin ginocchio da giorni per la forte alluvione che ha generato morti e. Un Modulo idrogeologico è in viaggio in direzione Faenza,località intensamente colpita dall’alluvione.“Un buon viaggio alla squadra. Che Iddio ve ne renda merito“, il saluto del Presidente della. La squadra con automezzo pick up 4×4 e speciali attrezzature per l’emergenza idrogeologica sarà al servizio delle popolazioni e della macchina che coordina gli interventi per prodigarsi nelle operazioni di, attività di ...