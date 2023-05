“La mia casa | mia madre sola…” Alluvione Emilia Romagna | anche Bruno Barbieri coinvolto L’appello

"Il primo piano die di quella dimadre è completamente distrutto, così come le nostre macchine sono inservibili", conclude il testimone.Non ha nascosto tutte le difficoltà che stava vivendo inAlessandro Maja, omicida reo confesso della figlia sedicenne Giulia e della moglie Stefania ... Un pensiero allaGiulia", ha detto nelle ...Ci tenevo alla famiglia, le avrei concesso tutto il tempo che voleva, ma doveva tornare a. Ho ... "Non ho mai dato uno schiaffo alle mie figlie e non ho mai picchiatomoglie in 30 anni di ...

Meteo Cronaca Diretta: (Video) Alluvione a Cesena, 'la mia casa è completamente distrutta'; le testimonianze iLMeteo.it

"Mi evoca prima di tutto un ricordo bellissimo. Ero un ragazzino, appassionatissimo di moto e, accompagnato da un amico di mio papà, andai a Imola ad assistere a una gara internazionale, credo fosse ...Avere già un bel rapporto con loro ha facilitato il mio inserimento nel gruppo». «Per fare bene il calciatore lontano da casa servono stabilità ed equilibrio. Io avevo bisogno di una persona accanto e ...