La ‘Meo’ sbanca Cercola e vola in finale play-off | ora c’è l’Akery Acerra

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Gruppo Sportivo Meomartini mercoledì 17 maggio ha vinto anche gara 2 di semi, in trasferta, contro l’Effe BL Pallacanestrocon il risultato di 57-68. I ragazzi del presidente Stefano Capitanio, quindi, hanno già ottenuto il pass per laoff. I beneventani, che conducevano la serie per 1-0, hanno iniziato bene la partita a, maturando un piccolo, ma crescente vantaggio fin dal primo quarto di gioco (terminato sul 16-24). Il distacco tra le due squadre non è mai sceso al di sotto dei 5 punti in favore degli ospiti e la formazione allenata da coach Massimiliano Tipaldi è andata al riposo lungo sul 26-35. Nella terza frazione, dopo aver toccato il massimo vantaggio sul +19, gli atleti beneventani hanno subito una parziale rimonta dei padroni di ...